Депутат предлагает разрешить лицеям получать доходы от своей деятельности

Но для этого требуется клиническая база.

Депутат Жанар Акаев предлагает ряд поправок в Бюджетный кодекс и Кодекс о неналоговых доходах, чтобы устранить коллизии с действующим законодательством.

По его словам, есть противоречие в нормативно-правовых актах страны по некоторым услугам, предоставляемым государственными вузами и лицеями. Например, в статье 43 Закона «Об образовании» дополнительными источниками финансирования являются: валютная, консультационная, научно-исследовательская, издательская, производственная. Но они не предусмотрены в Едином реестре.

При разработке Бюджетного кодекса и Кодекса о неналоговых доходах не были учтены требования статьи 45 Закона «Об образовании». По ней образовательным организациям предоставляется право на получение доходов от производственной, в том числе внебюджетной образовательной деятельности. Из-за этого нет и дополнительных источников финансирования для возмещения некоторых затрат.

В типовых штатах организаций высшего профессионального образования системы Министерства образования и науки предусмотрены штатные единицы медицинской клиники. Но для этого требуется клиническая база. А в едином реестре медуслуги могут предоставлять только подведомственные организации Минздрава. Жанар Акаев указывает на то, что профлицеи не могут выделять деньги на содержание медклиники, где могли бы практиковаться студенты.

Кроме того, в тарифах образовательных услуг не предусмотрено финансирование научной деятельности, а в едином реестре госорганизации высшего профессионального образования не уполномочены предоставлять их. Хотя спрос есть.

После принятия Кодекса о неналоговых доходах усложнилась процедура по выделению 70 процентов средств государственным образовательным организациям с аренды.

По тарифу образовательных услуг нельзя включать затраты по оплате общежития и содержания столовых в себестоимость образовательных услуг. Не все вузы могут использовать деньги, поступившие от обучения на договорной основе иностранных студентов для возмещений затрат.

Жанар Акаев утверждает, что принятие инициируемых им поправок не нарушит целостность бюджетного законодательства. С разрешения уполномоченного госоргана по прогнозированию и исполнению бюджета на получение доходов от учебно-производственной деятельности будут открыты счета в коммерческих банках с государственной долей собственности для оперативного финансирования, а поступающие доходы будут аккумулироваться на счетах Центрального казначейства.



Ссылка: https://24.kg/vlast/263467/