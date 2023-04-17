ГКНБ КР: По делу о коррупции задержаны 10 инспекторов Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР

Бишкек, "Саясат.kg". О ходе и результатах проводимого расследования ГКНБ КР будет информировать общественность.

ГКНБ Кыргызской Республики на системной основе продолжается работа по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в органах государственной власти Кыргызской Республики.

Особое внимание органами национальной безопасности уделяется борьбе с коррупцией в фискальных органах, от которых напрямую зависит пополнение государственного бюджета.

В этой связи, в поле зрения ГКНБ Кыргызской Республики попала группа работников Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГНС при МФ КР), которые из корыстных побуждений в сговоре с представителями субъектов предпринимательства умышленно занизили суммы налогов, подлежащих уплате по результатам проведенных ими проверок налогоплательщиков более чем на 100 млн. сомов.

На основании полученных материалов возбуждено уголовное дело по статье 336 части 1 УК КР (Коррупция), в рамках которого задержано 10 инспекторов ГНС при МФ КР, им предъявлено соответствующее обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к совершению данного преступления лиц и точного ущерба, причиненного государству.

О ходе и результатах проводимого расследования ГКНБ КР будет информировать общественность.