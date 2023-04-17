Учащуюся 5-го класса избили одноклассницы

В Балыкчы в школе-гимназии №1 им. Льва Толстого одноклассницы избили учащуюся 5-го класса.

Об этом Kaktus.media сообщили в МВД.

Сообщается, что инцидент произошел четыре дня назад.

"На уроке физкультуры ученики бегали челночным бегом. За это им ставили оценки. После чего девочки вышли на улицу, и произошел конфликт. Две девочки избили одноклассницу из-за оценки", - пояснили в ведомстве.



URL: https://kaktus.media/479110