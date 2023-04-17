Учащуюся 5-го класса избили одноклассницы

В Балыкчы в школе-гимназии №1 им. Льва Толстого одноклассницы избили учащуюся 5-го класса.
Об этом Kaktus.media сообщили в МВД.
Сообщается, что инцидент произошел четыре дня назад.
"На уроке физкультуры ученики бегали челночным бегом. За это им ставили оценки. После чего девочки вышли на улицу, и произошел конфликт. Две девочки избили одноклассницу из-за оценки", - пояснили в ведомстве.
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