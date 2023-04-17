Муфтият Кыргызстана назвал точную дату Орозо айта

21 апреля - Орозо айт в Кыргызстане.

Об этом редакции сообщили в ДУМК.

В духовенстве рассказали, что согласно хадисам время начала поста определяется луной, а если ее не видно, то пост длится 30 дней. В этом году муфтият утвердил 21 апреля праздником Орозо айт.

Программу праздничного айт намаза ДУМК сообщит позже.



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