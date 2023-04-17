Видео - ГКНБ КР: За организацию корупционной схемы с земельными участками задержан бывший глава Сузакского айыл окмоту

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время совместно с органами прокуратуры осуществляются меры по их возврату на баланс органов МСУ.

Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области 11 апреля т.г. задержан и заключен под стражу бывший глава Сузакского айыл окмоту «С.А.Н.».

Следствием установлено, что «С.А.Н.» действуя в едином преступном сговоре с подчиненными сотрудниками и ответственными должностными лицами Сузакского районного управлений «Кадастра» и Архитектуры, являлся организатором коррупционной схемы по незаконному выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Так, земельные участки в количестве более 100 единиц на территории сел «Сузак», «Каркыра-Мисте» и «Благовещенка» Сузакского района, подлежащие выделению населению на поочередной и безвозмездной основе, по указанию «С.А.Н.» были реализованы гражданам на основании поддельных документов за денежные средства от 100 тыс. до 200 тыс. сом за каждый участок.

На реализованные земельные участки оформлялись поддельные правоустанавливающие документы с фиктивными регистрационными данными, после чего местный орган «Кадастра» выдавал госакты о праве частной собственности, а органы районной Архитектуры разрешение на строительство.

Проведенной оценочной экспертизой установлена оценочная стоимость незаконно выделенных земельных участков, которая составляет 93 857 700 сом. В настоящее время совместно с органами прокуратуры осуществляются меры по их возврату на баланс органов МСУ.

Ранее за причастность к вышеуказанным махинациям были привлечены к уголовной ответственности и заключены под стражу 9 сотрудников Сузакского айыл окмоту, Сузакского районного управлений Кадастра и Архитектуры.

Главным управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области продолжаются следственные действия по факту земельных махинаций и выявлении новых аналогичных обстоятельств в рамках всей области.