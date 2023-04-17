Депутат парламента предлагает разрешить капитальное строительство в лесах

Депутат парламента Нурбек Сыдыгалиев предлагает поправки в Земельный кодекс.

Проект вынесен на общественное обсуждение.

По словам инициатора, изменения помогут устранить коллизию между Земельным и Лесным кодексами.

Он напоминает, что в соответствии с Национальной стратегией развития страны на 2018-2040 годы одним из приоритетных является туристический сектор. Кыргызстан должен стать лидером в регионе по развитию экотуризма и туристических маршрутов, а также по укреплению инфраструктуры.

В документе указываются следующие цели и задачи в области туризма:

создание благоприятных условий для развития туризма в КР, включая усиление инвестиционной привлекательности туристических объектов и улучшение инфраструктуры в туристических зонах;

увеличение числа туристов за счет продвижения туристического потенциала республики на международном рынке, в том числе с помощью маркетинговых кампаний и участия в международных туристических выставках;

развитие различных видов туризма, включая культурный, экологический, приключенческий и горнолыжный;

улучшение качества услуг в туристической отрасли, включая обучение персонала, улучшение технического оснащения и развитие системы сертификации;

содействие развитию местного сообщества через развитие туризма, включая создание новых рабочих мест, поддержку малых и средних предприятий, связанных с туризмом, и помощь в сохранении исторического и культурного наследия.

Стратегия признает туризм важным направлением роста экономики и предлагает комплекс мер для его развития и содействия.

Однако, по мнению Нурбека Сыдыгалиева, национальное законодательство не способствует развитию туристического сектора. В частности, в Лесном кодексе говорится, что лесхозы имеют право отводить необходимые для лесного пользования и иных связанных с ними целей участки государственного лесного фонда организациям и гражданам, а также принимать решения о выдаче лесорубочных билетов или лесных ордеров, заключать договоры на аренду.

Согласно статье 48 Лесного кодекса, одним из видов является пользование лесом в культурно-оздоровительных, рекреационных и туристических целях. Например, для возобновления деятельности одного из пансионатов заключен договор с Иссык-Кульским лесхозом о пользовании государственными землями лесного фонда, предметом которого является земельный участок в 1,56 гектара. Он находится на территории Григорьевского лесничества.

Но реализовать проект невозможно, так как нормы Земельного кодекса противоречат Лесному. В Земельном кодексе говорится, что допускается предоставление земельных участков для установки сооружений связи легкой конструкции, а не капитальных.

По данным нардепа, международная практика показывает, что строительство капитальных объектов на территории лесного фонда возможно и успешно применяется.

В Швеции строительство на землях лесного фонда регулируется законом о лесах и может потребовать разрешения от лесного управления. В Швейцарии — также федеральным законом о лесах и может потребовать разрешения от кантонского лесного управления. В обоих случаях власти могут потребовать проведения экспертизы и общественных слушаний, чтобы убедиться, что строительство не причинит ущерба природным ресурсам и биоразнообразию.

Предлагается взять на вооружение этот опыт, откорректировать нормы Земельного кодекса таким образом, чтобы можно было предоставлять земли лесного фонда с разрешением на строительство объектов туристической индустрии.



Ссылка: https://24.kg/vlast/263421/