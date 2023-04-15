Камчыбек Ташиев принял участие в субботнике и посадке саженцев на территории Кеминского района Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". Цель акции — повысить экологическую ответственность местных жителей и создать в парке приятный микроклимат.

Сегодня, 15 апреля, в с. Жаны-Жол Ильичского сельского округа Кеминского района Чуйской области в парке имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева организован субботник с участием военнослужащих ГКНБ КР, где было высажено 300 саженцев.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров КР - председатель ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, представители местной власти, супруга А.К. Бакаева, а также близкие родственники и местные жители.

Цель акции — повысить экологическую ответственность местных жителей и создать в парке приятный микроклимат. В свою очередь глава ГКНБ КР отметил, что посадка деревьев приведет к развитию населённых пунктов и оставит лучшее наследие будущему поколению.

Вместе с тем, К.Ташиев отметил, что данному парку присвоено имя генерал-лейтенанта А.К. Бакаева. Он добавил, что внес большой вклад в становление органов национальной безопасности независимого Кыргызстана, и что его будут помнить, как национального патриота, готовый на самопожертвование ради народа.

В свою очередь, жители поселка Жаны-Жол и члены семьи А.К.Бакаева поблагодарили К.Ташиева за руководство и поддержку благоустройства парка, которое планировалось несколько лет, но так и не удалось.

Отметим, что он был организован в рамках национального проекта «Зеленое наследие», инициированного Президентом Кыргыской Республики Садыр Нургожоевичем Жапаровым. По словам председателя ГКНБ, озеленительные работы будут продолжены и в других регионах страны.