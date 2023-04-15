ГКНБ КР: Пресечена подрывная деятельность лидеров РЭО «Хизбут-Тахрир» на территории Ошской области

Бишкек, "Саясат.kg". По результатам которых рассматривается привлечение к ответственности.
В процессе проводимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности экстремистских группировок, органами Главного Управления ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области пресечена подрывная деятельность лидеров РЭО «Хизбут-Тахрир» на территории Ошской области.
В частности, в ходе проведенных следственно-обысковых мероприятий по местам жительства лидеров РЭО «Хизбут-Тахрир», были обнаружены и изъяты религиозные литературы, брошюры (изданные РЭО «Хизбут-Тахрир»), СД-диски (10 шт.), флеш-карта, планшеты (2 шт.), телефонные аппараты (5 шт.), которые в последующем будут направляться в религиоведческую экспертизу. По результатам которых рассматривается привлечение к ответственности.
В настоящее время нами продолжается комплекс оперативно-следственные мероприятия, направленный на выявление и пресечение противоправной деятельности членов и сторонников РЭО «Хизбут-Тахрир».
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