Депутат парламента предлагает государству регулировать цены на молоко

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев предложил ввести государственное регулирование закупочных цен на молоко.

По его мнению, Кыргызстан — один из самых интересных молочных рынков Центральной Азии: объемы производства этого продукта превышают потребности внутреннего рынка, что позволяет экспортировать молочную продукцию в Россию, Узбекистан и Казахстан.

Ежегодное производство молока в КР — примерно 1,6 миллиона тонн, из которых только 2,5 процента идет на промышленную переработку.

Более 98 процентов сырья производят на частных подворьях и продают либо чрез оптовиков, либо напрямую на заводы.

«При этом Кыргызстан, как и его соседи, становится все более открытым и заинтересован в обмене опытом с зарубежными коллегами и привлечении инвестиций. В рамках сотрудничества нашей страны в ЕЭАС созданы условия для свободного товарооборота между государствами-партнерами по союзу. Вместе с тем неравномерное развитие производства молочной продукции среди стран ЕАЭС создает определенные трудности для отечественных производителей молока», — отметил Акылбек Тумонбаев.

Он добавил, что сейчас остро стоит проблема снижения закупочных цен на молоко отечественных производителей.

Нардеп подчеркнул, что проблема снижения закупочных цен на молоко с наступлением весеннего сезона появляется ежегодно. Фермерам невыгодно продавать по той стоимости, которую предлагают предприниматели. Последним не рентабельно, естественно, покупать продукцию дороже. Кроме того, у коллег по ЕАЭС молочная отрасль очень хорошо развита, обороты крупные. Этому способствуют наличие современных технологий и помощь государства. В Кыргызстане же этого нет.

«Безусловно, мы не можем выдержать конкуренции с белорусами, у них промышленность развита намного лучше, чем у нас. Раньше крупные евразийские компании экспортировали молочную продукцию в Европу, теперь делают ставку на внутренний рынок. Кыргызским производителям приходится снижать цену, чтобы выдерживать конкуренцию, в том числе с белорусской продукцией, которой в последнее время на рынке ЕАЭС стало гораздо больше. Более того, до введения антироссийских санкций импорт молочной продукции из Беларуси облагался таможенной пошлиной в 15 процентов. Санкции западных государств заставили Россию и других членов объединения пересмотреть таможенные процедуры и обнулить импортные пошлины на более чем 450 групп товаров», — уточнил Акылбек Тумонбаев.

Он напомнил, что сегодня ценообразование на рынке молока является свободным и в соответствии с законодательством государством не регулируется.

Парламентарий предлагает изменить существующий порядок и ввести госрегулирование цен, которое будет распространяться на закупку молока у сельхозпроизводителей, а также на оптовиков, крупные предприятия и хозяйства, находящиеся в ведении МСУ.



Ссылка: https://24.kg/vlast/263346/