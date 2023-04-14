Госстрой: Садыр Жапаров поручил построить в этом году 100 школ

По его словам, в список вошли здания, завершенные на 50, 70, 90%.
В список капитальных вложений на 2023 год вошли 237 объектов, в 86 объектах будет проведен капитальный ремонт. Об этом 14 апреля на заседании парламентской фракции "Ишеним" сообщил заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Азирет Акимов.
По его словам, в список вошли здания, завершенные на 50, 70, 90%. "Это долгострои. Есть объект, начатый еще в 2008 году. Надеемся в этом году завершить их строительство", - добавил чиновник.
Он добавил, что президент Садыр Жапаров поручил построить в этом году еще 100 школ. "По ним сейчас ведем работу. Список районов, где они будут построены, прорабатывается", - сказал Акимов.
Напомним, ранее Садыр Жапаров заявлял: со следующего года государство не будет строить школы в Бишкеке.
"В Кыргызстане нужно представить возможность для развития частного образования. Так, в этом году в столице будут построены последние запланированные объекты, затем на этом государственное строительство прекратится", - говорил он.
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