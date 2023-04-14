ГКНБ КР: По факту вывоза денежных средств

Бишкек, "Саясат.kg". Задержаны граждане КР «А.М.И.» и А.у.А.

ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области в ходе проведения еративно-розыскных мероприятий по противодействию каналов незаконного провоза товаров и денежных средств через госграницу КР задержаны граждане КР «А.М.И.» и А.у.А., которые через КПП «Достук автодорожный» пытались вывести из Кыргызской Республики денежные средства в размере 75 000 долларов США без заполнения соответствующих документов и таможенной декларации.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров КР №7 от 13 января 2023 года «О мерах по обеспечению экономической безопасности, стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также защиты национальных интересов КР» в бюджет республики взыскано 568 230 сомов (т.е. 10 % от суммы превышающей установленный лимит).