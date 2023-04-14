Видео - ГКНБ КР: Задержаны 4 лидеров подпольной ячейки РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.
В ходе проведенных Управлением ГКНБ КР по Баткенской области контртеррористических мероприятий 12 апреля 2023 года в г.Кызыл-Кыя в рамках материалов досудебного производства по ст.314 (Создание экстремистской организации) УК КР задержаны 4 лидеров подпольной ячейки РЭО «Хизбут-Тахрир».
Установлено, что задержанные лица на конспиративной основе проводили религиозные занятия по пропаганде экстремисткой идеологии и ежемесячно организовывали т.н. «сходки» членов РЭО.
В результате проведенных обысков по местам жительства указанных лиц обнаружено и изъято большое количество экстремисткой литературы, а также электронные устройства, где могут храниться соответствующие материалы.
В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!