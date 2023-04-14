Видео - ГКНБ КР: Задержаны 4 лидеров подпольной ячейки РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

В ходе проведенных Управлением ГКНБ КР по Баткенской области контртеррористических мероприятий 12 апреля 2023 года в г.Кызыл-Кыя в рамках материалов досудебного производства по ст.314 (Создание экстремистской организации) УК КР задержаны 4 лидеров подпольной ячейки РЭО «Хизбут-Тахрир».

Установлено, что задержанные лица на конспиративной основе проводили религиозные занятия по пропаганде экстремисткой идеологии и ежемесячно организовывали т.н. «сходки» членов РЭО.

В результате проведенных обысков по местам жительства указанных лиц обнаружено и изъято большое количество экстремисткой литературы, а также электронные устройства, где могут храниться соответствующие материалы.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.