Кыргызстан только на 11 процентов обеспечивает себя растительным маслом

Уровень обеспеченности растительным маслом в Кыргызстане составляет 11 процентов.

Такие данные приведены в докладе «Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона».

Хуже показатель только в Армении, где обепеченность маслом составляет 1 процент.

По остальным основным продуктам питания в КР ситуация чуть лучше. В мировой практике уровень, установленный для определения понятия «продовольственная независимость», составляет 80-95 процентов. По этой градации республика независима по шести из девяти основных категорий продуктов питания.

Самые высокие показатели у Кыргызстана по обеспеченности фруктами и ягодами (111 процентов) и молоком и молочными продуктами (110 процентов). Чуть ниже уровень по картофелю (99 процентов), овощам и бахчевым культурам (96 процентов), яйцам (90 процентов) и мясом всех видов (87 процентов).

Ниже уровня продовольственной независимости обеспеченность зерном (62 процента), сахаром (68 процентов) и растительным маслом (11 процентов).

«Расширение взаимной торговли и сотрудничества между евразийскими странами, сохранение четко функционирующих механизмов международной торговли — важные элементы обеспечения продовольственной безопасности региона ЕАЭС, Узбекистана и Таджикистана», — отмечают в ЕАБР.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/263235/