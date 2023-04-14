Россельхознадзор просит Кыргызстан не допустить заноса нового серотипа ящура

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал ветеринарную службу Кыргызстана не допустить заноса нового серотипа ящура SAT-2.
Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства по итогам переговоров с директором ветслужбы при Минсельхозе Аширбаем Жусуповым.
«Глава Россельхознадзора призвал ветеринарную службу Киргизии с особым вниманием подойти к вопросу недопущения заноса нового серотипа ящура SАТ-2, который стремительно распространяется на Ближнем Востоке и в Западной Азии, и заранее подготовиться к профилактической работе», — говорится в сообщении.
Вирус ящура серотипа SAT-2 (South Africa Territories 2) циркулирует в дикой природе Африки. Этот штамм вызывал вспышки ящура в 2000 году в Саудовской Аравии и в 2012-м в Палестине. В 2023 году этот серотип стал распространяться за пределы Африканского континента. Вспышки ящура данного серотипа в текущем году зарегистрированы в Турции, Иордании и Ираке.
Эксперты Россельхознадзора подчеркивают, что этот штамм экзотический для Евразийского континента, в том числе и РФ, а его занос на территорию страны может грозить утратой статуса благополучия по ящуру и ограничениями экспорта продукции. В России вспышек ящура на данный момент нет, заметили в ведомстве. Но есть опасность, что новый тип ящура попадет на территории приграничных с РФ государств.
По данным специалистов, этот штамм демонстрирует более агрессивную инфекционную активность по сравнению с эпизоотическими изолятами других серотипов ящура.
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