В Октябрьском районе Бишкека сменился аким

В Октябрьском районе Бишкека сменился аким.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, главой администрации назначен Жаныбек Орозалиев. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

Отметим, что с мая по октябрь 2021 года Орозалиев возглавлял Соцфонд.

Предыдущий аким Азамат Дороев освобожден от занимаемой должности на основании письменного заявления.



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