В Октябрьском районе Бишкека сменился аким.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, главой администрации назначен Жаныбек Орозалиев. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.
Отметим, что с мая по октябрь 2021 года Орозалиев возглавлял Соцфонд.
Предыдущий аким Азамат Дороев освобожден от занимаемой должности на основании письменного заявления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/263236/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!