Видео - 2 жителя Ошской области отреклись от экстремисткой идеологии РЭО «ХТИ» и МТО «ИГ»

Бишкек, "Саясат.kg". С ними были проведены разъяснительно-профилактические мероприятия.
ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области продолжается работа по противодействию деятельности РЭО и МТО, в т.ч. путем проведения профилактических мероприятий по отречению членов данных организаций от радикально-экстремистской идеологии.
12 апреля 2023 года в целях склонения А.Р.А. к отречению от идеологии РЭО «ХТИ» и М.Ф.Х. от МТО «ИГ» с ними были проведены разъяснительно-профилактические мероприятия.
В результате проводимых мероприятий отмеченные лица полностью осознали пагубность радикально-экстремистской идеологии РЭО «ХТИ» и МТО «ИГ» и добровольно отреклись от дальнейшего членства в указанных запрещенных организациях.
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