Всемирный банк готов поддержать проекты по водоснабжению в Кыргызстане

Глава кабинета министров предложил проработать механизм по конверсии внешнего долга на зеленые и климатические инициативы.
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с вице-президентом группы Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в области энергетики, человеческих ресурсов, питьевого водоснабжения, ирригации. Они договорились по ключевым направлениям партнерства до 2027 года.
Глава кабмина отметил, что Кыргызстан вопреки внешним шокам и потрясениям сумел сохранить траекторию положительного экономического роста. Республика сейчас способна решать масштабные задачи развития.
Мы готовы к новому уровню сотрудничества, настало время переходить к крупным проектам. - Акылбек Жапаров
В свою очередь Антонелла Бассани заявила о готовности Всемирного банка оказать поддержку в разработке дорожной карты и финансового плана по реализации проектов развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Она также рассказала о планах принять участие в Водном форуме, который пройдет в Кыргызстане в ближайшее время.
Глава кабинета министров предложил проработать механизм по конверсии внешнего долга на зеленые и климатические инициативы. Вице-президент группы Всемирного банка отметила важность и масштабность внесенной инициативы и выразила готовность к ее тщательному изучению.
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