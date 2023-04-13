ОАО «МАМ» совместно с КАИ им. И.Абдраимова провели экскурсию для студентов

Бишкек, "Саясат.kg". Они увидели на близком расстоянии воздушные суда и весь процесс работы на аэродроме.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» совместно с Кыргызским авиационным институтом им. Ишембая Абдраимова 12 апреля 2023 года в честь Всемирного дня авиации и космонавтики провели экскурсию для студентов института.

В экскурсии приняли участие 37 студентов первого курса по специальности «Сервис на воздушном транспорте» Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова.

Все студенты прошли личный досмотр в качестве пассажиров, после чего прошли к перрону, где их ожидал специальный автобус, на котором экскурсанты проехали к воздушным судам. Они увидели на близком расстоянии воздушные суда и весь процесс работы на аэродроме.

Сотрудники столичного аэропорта «Манас» ознакомили студентов с основными авиационными профессиями и рассказали, как устроена работа современного аэропорта. Они посетили службу организации пассажирских перевозок и увидели процесс обслуживания пассажиров в терминале, систему обработки багажа, познакомились с работой аэродромной службы, службы аварийно-спасательного противопожарного обеспечения полетов, аэродромной спецтехники и оборудования, побывали на авиационно-технической базе, где производится ремонт авиатехники.

Также они побывали на территории дочерней компании ОАО «МАМ» ЗАО «Компани Манас Менеджмент», где ознакомились с работой воздушно-грузового центра и бортового питания.

Во время экскурсии со студентами лично встретился Председатель правления ОАО «МАМ» Манасбек Самидинов, пожелал им успешной учебы и повышать свои знания.

«Раньше в детстве все мечтали стать пилотами, бортпроводниками и космонавтами, а сейчас у многих изменились приоритеты. Поэтому нашему предприятию и нашей стране нужны квалифицированные авиационные кадры. Если вы получите качественное высшее образование в сфере авиации, то вы сможете быть востребованным специалистом. Сейчас мы ставим в приоритете при трудоустройстве в аэропорты – высшее образование в сфере авиации», - отметил он.

В завершение программы всем студентам на память об экскурсии вручили корпоративную продукцию ОАО «МАМ».

Стоит отметить, что ОАО «МАМ» регулярно поддерживает проекты в сфере образования и науки. И данное мероприятие также же прошло в рамках корпоративной социальной ответственности ОАО «МАМ».