Как город Фрунзе внес свою лепту в космическую программу СССР?

Казалось бы, что может связывать сегодняшний Бишкек с космонавтикой?

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Этот день отмечается во всем мире, но Бишкек имеет к нему совершенно особое отношение.

Казалось бы, что может связывать сегодняшний Бишкек с космонавтикой? Да, у нас в городе есть улица имени Юрия Гагарина и был когда-то свой планетарий. Но все это как-то неубедительно. Может, ответ кроется в нашем прошлом?

Институт космических исследований

Сейчас странно и непостижимо сложно думать о советском Фрунзе 1970-х как о центре мирового космического приборостроения. Однако в 1964 году во Фрунзе было открыто Особое конструкторское бюро Института космических исследований Академии наук СССР (ОКБ ИКИ АН СССР).

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Известно, что бюро формировалось на основе кадров Фрунзенского завода физических приборов ("Физприборы"), имевшего опыт успешного выпуска приборов для научных исследований космоса. Именно наличие опытных кадров и стало определяющим фактором в решении организовать ОКБ во Фрунзе.

Это был научно-исследовательский институт всесоюзного значения. И мощная производственная база к тому же. Задачи этого института состояли в конструировании, изготовлении и испытании приборов для космической техники самого разного назначения.

Разумеется, тогда такая информация была секретной. Сегодня можно с некоторой достоверностью говорить, что приборы ОКБ ИКИ из Фрунзе в основном использовались на спутниках серии "Космос", которых официально запущено было около полутора тысяч (точное число, наверное, не сможет назвать никто). Гражданское население же было глубоко убеждено, что назначение таких спутников либо метеорология, либо связь. Впрочем, об их существовании вообще знал далеко не каждый. Для чего в действительности запускались эти аппараты, до сих пор является тайной за семью печатями. Сейчас, уже по прошествии многих лет, говорят, что далеко не все эти спутники можно было бы назвать "мирными".

Приборы, созданные во Фрунзе, участвовали в проектах по изучению поверхности Земли, Венеры, Марса, кометы Галлея и в том числе использовались в лунной программе.

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ОКБ ИКИ являлось самым передовым предприятием в Средней Азии, на котором использовались новейшие технологии того времени. Первыми приборами для космоса стали радиометры космических излучений для первых спутников Земли "Р-2" и "Р-2М". Первым в Союзе бюро внедрило в производство интегральные микросхемы, микропроцессорные комплекты, микроэлектронику и лазерную технику.

В ОКБ было изготовлено свыше 200 уникальных оптических, электронных и механических приборов для изучения космоса. Масса некоторых превышала тонну.

В 1978 году ОКБ освоило изготовление многослойных печатных плат. Был сконструирован и запущен в космос комплекс "Фрагмент-2" - специальный аппарат для исследования природных ресурсов Земли. С помощью сканирующих фотоприборов были созданы новые географические карты, на которых были нанесены места залежей полезных ископаемых, что имело огромное значение для экономики страны.

Многоспектральная сканирующая система "Фрагмент-2". Фото из книги "Фрунзенское ОКБ ИКИ: Особое конструкторское бюро Института космических исследований АН СССР"

Некоторые изобретения ОКБ используются в военной промышленности по сей день.

Программа по освоению космического пространства осуществлялась СССР с 1955 по 1991 год. После распада СССР космонавтика продолжила развиваться в рамках отдельных стран, например российской и украинской космических программ.

Сотрудники ОКБ ИКИ АН СССР за работой. Фото из открытых источников

Для нашей республики же это ознаменовало исчезновение ОКБ ИКИ, а ведь в 70-е годы там числилось примерно 1 500 сотрудников. В 1994 году ОКБ ИКИ прекратило свое существование. Стратегический военный научно-исследовательский институт АН СССР фактически оказался на территории другого государства. Свои секреты Россия предпочла хранить сама. Увезли оборудование, технологии, уехали специалисты.

Наши дни. Что стало с ОКБ?

В здании одного из бывших корпусов ОКБ ИКИ на пересечении улиц Шопокова и Московской теперь располагается торговый центр "Мега-Комфорт". Сегодня, прохаживаясь по коридорам торгового центра, присматривая товары для "домашнего уюта", бишкекчане даже не догадываются, что пребывают на территории некогда серьезного "режимного объекта".

Здание ОКБ ИКИ в г. Фрунзе. Фото из книги "Фрунзенское ОКБ ИКИ: Особое конструкторское бюро Института космических исследований АН СССР"

Про завод "Физприборы" нельзя сказать, что он полностью прекратил свою деятельность, однако существенно "сбавил обороты". Когда я пару лет назад заходила на территорию завода (куда попала без особых преград), в здании обнаружилось множество мелких предприятий, швейные мастерские и даже небольшая типография…

Завод "Физприборы". Фото из открытых источников

Ставший независимым Кыргызстан практически сразу лишился высокотехнологичной отрасли. История участия Кыргызской Республики в изучении космоса была бесславно окончена. Но мы не будем забывать, что это действительно было у нас…

С Днем космонавтики!

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