Ребенка с опухолью выписали из клиники в Турции из-за отсутствия средств. Как ему помочь?

За 1,5 месяца на лечение ушло $70 тысяч.

Алану 4,5 года, у него опухоль Варолиева моста (опухоль головного мозга). До недавнего времени его лечили в одной из клиник Турции. Но из-за отсутствия средств на оплату лечения маленького пациента выписали. Мама мальчика Медина Сейталиева рассказала Kaktus.media о произошедшем и о том, какая помощь требуется ребенку сейчас. Как начиналась болезнь Алана, можете прочитать здесь.

"Мы проходили лечение, однако нас оттуда выгнали из-за нехватки средств. За 1,5 месяца на лечение ушло $70 тысяч. 7 апреля мы оплатили $5 900 и остались должны $600. Мы сказали, что у нас уже совсем нет денег. На следующий день в клинике нам сообщили, что нас выписывают и отправляют в другую клинику, так как лучевую терапию мы закончили. Для перевода в другую клинику было обязательное условие - оплата депозита в $2 тысячи. Хотя мы уже сообщали, что средств больше у нас нет", - говорит Медина.

Ребенка с опухолью выписали из клиники в Турции из-за отсутствия средств. Как ему помочь?

Для продолжения лечения Алана семье необходимо собрать $70 тысяч. Это стоимость лечения на два месяца, сюда входит оплата за госпитализацию в больнице, таргетный препарат, иммунотерапию и поддерживающую терапию.

"С помощью неравнодушных людей мы собрали $8,5 тысячи. Осталось собрать еще $61,5 тысячи. После случая с первой клиникой, откуда нас выгнали за долг в $600, нам очень страшно за жизнь нашего малыша. Мы там оставили более $70 тысяч, и несмотря на это, из-за долга в $600 и из-за отсутствия депозита в $2 тысячи нас просто выгнали", - рассказывает она.

Ребенка с опухолью выписали из клиники в Турции из-за отсутствия средств. Как ему помочь?

Сейчас Алан с мамой находится в клинике Medical Park.

"У сына опухоль головного мозга. В Medical Park занимаются трансплантацией костного мозга и лечат лейкоз. Поэтому оставаться здесь мы не можем. Здесь пока нам помогают поддерживать состояние сына стабильным, но для продолжения специализированного лечения болезни Алана нам нужно перейти в другую клинику. Это возможно только с вашей помощью", - говорит Медина.

Врачи сказали, что если мы не начнем лечение в скором времени, опухоль снова будет расти и это сократит жизнь Аланчика. Медики дают три-шесть месяцев. Важен каждый сом. Помогите нам спасти нашего ребенка.

Ребенка с опухолью выписали из клиники в Турции из-за отсутствия средств. Как ему помочь?

Медина ведет страницу @pomosh_alany в Instagram, где делится состоянием сына и отчитывается о собранных и потраченных на лечение средствах:



Реквизиты для помощи Алану:

"Оптима Банк": 4169 5853 4240 8191 Медина Сейталиева (мама);

"Мбанк": 996507293333 Медина Сейталиева (мама);

"Элсом": 0507293333 Медина Сейталиева (мама);

"Сбербанк": 4276 5500 9238 3606 Медина Сейталиева (мама);

"Демир Банк": на имя Rasul Muratov (папа);

1180000234529638 KGS;

1180000234529739 USD;

КАСПИ KZ +77773885454 Meyerim Bekenbayeva (тетя);

ZELLE +14252294331 Бермет Керимбаева, Сиэтл, Вашингтон;

ZELLE +13129950808 Бермет Анварбековна, Чикаго.

Номер Whats App мамы Алана Медины для связи: +996 507 29 33 33.



URL: https://kaktus.media/478755