Депутаты требуют построить завод по производству удобрений

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают поправки в Закон «О химизации и защите растений».

Несколько нардепов подняли вопрос о строительстве завода по производству удобрений.

Директор департамента химизации и защиты растений Дыйканбай Кенжебаев сообщил, что на сегодняшний день поступило больше 20 заявок на строительство. Но из-за финансовых трудностей не получается реализовать проекты.

«Они не просят софинансирование, а хотят взять землю в свою собственность. В 2016 году на строительство завода требовалось $300 миллионов», — сказал чиновник.

Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что надо помогать инвесторам, например подать заявку в Кыргызско-Российский фонд развития.

«Складывается ощущение, что вам невыгодно вкладывать в отечественных производителей. Вам выгодно, чтобы отечественные инвесторы не строили заводы», — сказала она.

Нардеп также поинтересовалась, почему был запрещен вывоз минеральных удобрений из страны.

Дыйканбай Кенжебаев пояснил, что вывоз удобрений за пределы страны запрещен последние три года. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия завода по производству удобрений.

«В 2022 году на закуп удобрений было выделено 975 миллионов сомов. На эти деньги было закуплено 30 тысяч тонн аммиачной селитры», — сказал он.



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