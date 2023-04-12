Депутаты требуют построить завод по производству удобрений

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают поправки в Закон «О химизации и защите растений».
Несколько нардепов подняли вопрос о строительстве завода по производству удобрений.
Директор департамента химизации и защиты растений Дыйканбай Кенжебаев сообщил, что на сегодняшний день поступило больше 20 заявок на строительство. Но из-за финансовых трудностей не получается реализовать проекты.
«Они не просят софинансирование, а хотят взять землю в свою собственность. В 2016 году на строительство завода требовалось $300 миллионов», — сказал чиновник.
Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что надо помогать инвесторам, например подать заявку в Кыргызско-Российский фонд развития.
«Складывается ощущение, что вам невыгодно вкладывать в отечественных производителей. Вам выгодно, чтобы отечественные инвесторы не строили заводы», — сказала она.
Нардеп также поинтересовалась, почему был запрещен вывоз минеральных удобрений из страны.
Дыйканбай Кенжебаев пояснил, что вывоз удобрений за пределы страны запрещен последние три года. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия завода по производству удобрений.
«В 2022 году на закуп удобрений было выделено 975 миллионов сомов. На эти деньги было закуплено 30 тысяч тонн аммиачной селитры», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/263055/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!