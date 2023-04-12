Клара Сооронкулова отпущена под домашний арест

27 октября того же года задержанные активисты были отправлены в СИЗО.

Сегодня, 12 апреля 2023 года, решением Первомайского районного суда Бишкека экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова была отпущена под домашний арест.

Напомним, 23 октября 2022 года сотрудники МВД задержали и доставили гражданских активистов и блогеров в управление внутренних дел. Все они обвиняются в подготовке к массовым беспорядкам в стране. 27 октября того же года задержанные активисты были отправлены в СИЗО.

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