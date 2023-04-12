Аэропорт Баткена закрыт до конца апреля

Об этом сообщили в группе МАМ, операторе всех аэропортов Кыргызстана.
С 1 апреля текущего года аэропорт Баткен временно закрыт на ремонтно-восстановительные работы — они продлятся до конца месяца. Об этом сообщили в группе МАМ, операторе всех аэропортов Кыргызстана.
В аэропорту проводится II-ой этап ремонтно-восстановительных работ по устройству асфальтобетонного покрытия, увеличению мест стоянки для воздушного судна и перрона. Ремонт планируется завершить до конца месяца.
Добавим, что с 7 февраля в аэропорт Баткена были возобновлены рейсы из Бишкека авиакомпании Tez Jet.
economist.kg
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