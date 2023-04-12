Видео - Житель г.Балыкчы Иссык-Кульской области отрекся от экстремистской идеологии религиозно-экстремистского течения (РЭТ) «Йакын Инкар»

Бишкек, "Саясат.kg". «А.А.С.», 1977 г.р., осознал ошибочность выбранного им религиозного направления.

ГКНБ КР по Иссык-Кульской области, проводятся соответствующие мероприятия направленные на нейтрализацию деятельности членов религиозно-экстремистского течения (РЭТ) «Йакын-Инкар», в т.ч. с акцентом на предупредительно-профилактическую работу с активными членами экстремистской организации г.Балыкчы.

В результате принятых мер один из активных членов РЭТ «Йакын-Инкар» - «А.А.С.», 1977 г.р., осознав ошибочность выбранного им религиозного направления, отрекся от пагубных экстремистских идей и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов данного экстремистского течения.