Жительница Аравана год не может оформить дом из-за халатности чиновников

Ну то есть он как бы есть по факту, но на генплане его нет.

Жительница села Жакшылык (Агроном) Чек-Абадского айыльного аймака Араванского района Исаева Гулуйпа Ибрагимовна попала в нелепую ситуацию со своим домом. По утверждённому главным архитектором Араванского района Бакытом Акматалиевым генплану ее дом просто на просто перестал существовать. Ну то есть он как бы есть по факту, но на генплане его нет. Соседний с ее домом получил номер №19, а следующий после нее дом - №20.

Как так получилось никто бедной женщине объяснить не может. Дошло даже до того, что по свидетельству местных жителей, некогда сильная и волевая женщина из-за всех этих переживаний заработала себе инсульт и превратилась в немощного человека.

"Чтобы получить красную книгу на дом в земельном кадастре Араванского района сказали принести генплан с архитектуры, мол, без него ничего не можем сделать, но там его не оказалось. При этом сами даже не знают почему. Как оказалось и в самом Кадастре должна быть копия генплана. Глава Кадастра с нами грубо разговаривал и нормально ничего не объяснил, как и его подчиненные. Мол, идите и делайте что хотите, но что мы, простые люди, можем сделать. Мы вновь пошли в архитектуру и там сотрудник, кажется его звали Ороз, от руки нам нарисовал генплан, но в Кадастре его не приняли.

Теперь чиновники нам советуют оформить участок как самозахват и подать документы на земельную амнистию, но как мы можем это сделать, если нам он был дан на законном основании.

Свой участок со своим ныне покойным мужем мы получили еще в 2002 году, чему является подтверждением решение Чек-Абадского айыл окмоту от 21 декабря 2002 года. Араванское районное управление по градостроительству и архитектуре выдало нам "Акт выноса в натуру земельного участка" за подписью главного архитектора от 29 июля 2004 года. С того времени наша семья построила дом, хозпостройки. Соседние участки также за все эти годы постепенно обживались и строились. И вот когда пришло время вынести в генплан все построенные за это время дома нашего жилища там не оказалось", - сетует женщина.

Родные пытаются ей помочь, обивая пороги местных властей. Дошли даже до акима Араванского района Сейтека Кулубаева, но результата как не было, так и нет.

"Мы зашли к нему на прием, и он обещал помочь. Прошло время мы снова зашли к нему, но он забыл про нас. При нас поручил своему заместителю разобраться, но до сих пор никаких результатов нет. Потом мы также обращались к полпреду Ошской области, но кто-то из его подчиненных при нас позвонил замакиму и тот вновь пообещал разобраться в нашей ситуации, но опять никаких результатов. То есть нас просто футболят из кабинета в кабинет", - добавила она.

Уже год как Исаева Гулуйпа не может найти выхода из ситуации. Прокуратура также отказывается брать заявление. Впрочем, все это не удивительно. Кому из всесильных местных чиновников хочется обращать внимание на проблему обычной и простой сельской женщины, от которой "никакой выгоды" не поимеешь. А за спасибо, особенно, это касается регионов, в госучреждениях, как показывает практика, особо не любят заморачиваться.

Впрочем, надежда есть. С недавних пор нынешний президент дал строгое указание полпредам и акимам уделать внимание заботам простых жителей, в том числе, касающихся земельных взаимоотношений. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нынешние власти наводят порядок в этой сфере. Что ни день, заводятся уголовные дела на руководителей айыл окмоту, сотрудников кадастра и архитектуры, замешанных в земельных махинациях. Остается надеяться, что чиновники Араванского района примут во внимание этот факт. Мы же со своей стороны будем следить за развитием событий.

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