В погранслужбе ответили на жалобу о выселении семьи прапорщика из квартиры

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ прокомментировало информацию, озвученную ранее супругой военнослужащего запаса.

Напомним, ранее в редакцию Kaktus.media обратилась жена водителя пограничной службы Тилека Адышева, который попал в ДТП во время исполнения своих служебных обязанностей.

Она рассказала, что ее муж попал в ДТП 23 июня 2021 года, когда вез груз на Аксайскую погранзаставу. Он получил тяжелую травму. С тех пор его признали неспособным к службе. По словам жены Адышева, они проживают в Караколе в доме, который выделен для военнослужащих, но оттуда их выселяют.

По данным ПС ГКНБ, действительно, Адышеву нe была назначена пенсия в связи с тем, что он не достиг установленного срока выслуги, дающей право на пенсию.

"Пострадавшему в результате ДТП прапорщику запаса Адышеву были выплачены предусмотренные законодательством страховые выплаты, оказана материальная помощь, в несколько раз превышающая сумму, озвученную супругой Адышева", - говорится в ответе погранслужбы.

Согласно Закону КР "О статусе военнослужащих", обеспечение жилыми помещениями военнослужащих контрактной службы, уволенных в запас или отставку, производится при наличии 20 календарных лет выслуги и более, в то время как у прапорщика запаса Адышева срок военной службы составил 9 лет 9 месяцев.

Также отмечается, что в связи с нехваткой жилья для военнослужащих, проходящих службу в настоящее время, семье Адышевых было предложено освободить служебную квартиру.

"Однако, учитывая тот факт, что сам Адышев находится в Москве, командование воинской части приостановило выселение семьи из служебной квартиры", - рассказали в ПС ГКНБ. И добавили, что ни сам Адышев, ни его супруга не обращались к руководству пограничной службы ГКНБ с какими-либо заявлениями.

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