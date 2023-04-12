На Иссык-Куле произошло землетрясение

По предварительной информации, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.



В Иссык-Кульской области 11 апреля в 23:08 зарегистрировано землетрясение силой 4,5 балла, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным Института сейсмологии, землетрясение ощущалось в селе Джети-Огуз Джети-Огузского района - 3,5 балла, в селе Чон-Кызыл-Суу - 3 балла, в селах Подгорное, Теплоключенка Ак-Суйского района, в Караколе - до 3 баллов.

По предварительной информации, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.



URL: https://kaktus.media/478828