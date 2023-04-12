Снос дома в "Ак-Ордо". Президент опроверг свою причастность к строительству нового дома

Садыр Жапаров опроверг свою причастность к строительству дома в новостройке "Ак-Ордо".

Об этом президент заявил в интервью изданию "Кабар".

По его словам, в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что новый дом для семьи, оставшейся без крыши над головой, строит президент.

"Нет. Это ложь. Я поручал найти квартиру в многоэтажном доме и разместить семью с детьми в ней до окончания судебных разбирательств. На следующий день представители фонда "Ас-Сафа" предложили построить на том же месте дом в качестве благотворительной помощи. Этот фонд совершает доброе дело в священный месяц Рамазан. Будет неправильным присваивать чужие заслуги. Дом строю не я. Я только побудил к этому", - сказал Садыр Жапаров.

Напомним, 3 марта в новостройке "Ак-Ордо" соседи снесли дом Марал Шаболотовой, где она жила с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми. Шаболотова рассказала, что она с 2018 года судилась с соседями за этот земельный участок, но в октябре 2022 года Верховный суд встал на сторону соседей, и те решили снести ее дом.

5 марта Жапаров сам посетил "Ак-Ордо" и пообещал пострадавшей женщине разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных. Позже помощник президента Эрнис Аширбаев на своей странице в Facebook сообщил, что новый дом строят при поддержке Садыра Жапарова, но позже пост был удален. Марал Шаболотова в своем видеообращении также благодарила главу государства.



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