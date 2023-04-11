Эльвира Сурабалдиева: Студенты жалуются на высокие штрафы за непосещение занятий в вузах

Депутат Эльвира Сурабалдиева интересуется, насколько законно взимать со студентов штраф за непосещение занятий.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 10 апреля она спросила, на каком основании вузы устанавливают этот штраф.



Ректор Кыргызской государственной медицинской академии Индира Кудайбергенова ответила, что речь идет о платной отработке.

"Есть постановление правительства о введении платных отработок, принятое в прошлом году. Если студент по неуважительной причине пропустил занятие, он должен оплатить в кассу и пройти дополнительно это обучение. Если по уважительной причине, просто предмет этот сдает на сессии", - сказала она.

По словам Кудайбергеновой, плата за дополнительное время занятий составляет 114 сомов за один академический час.

Сурабалдиева посоветовала ректору и Минобразования пересмотреть этот вопрос, потому что студенты жалуются на дороговизну.

"Зато это дисциплинирует. Они стали меньше пропускать и лучше ходят на занятия", - ответила глава КГМА.



URL: https://kaktus.media/478756