Незаконно приватизированный участок стоимостью 154 млн сомов вернули государству

В Московском районе прокуратура добилась возвращения государству земельного участка.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как уточняется, прокуратура Московского района Чуйской области проверила Первомайский айыл окмоту на исполнение земельного законодательства.
По итогам проверки выяснилось, что распоряжением сельской управы от 2005 года, на основании договора купли-продажи от 2002 года, заключенного между центром по земельной и аграрной реформы Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и ОАО "А-Б-А-С", участок (ипподром) площадью 28,02 га оценочной стоимостью 154 млн сомов был незаконно передан в частную собственность акционерному обществу.
Судебные органы удовлетворили исковое заявление прокуратуры района, и земельный участок был возвращен в муниципальную собственность, сказано в сообщении.
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