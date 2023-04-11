Россельхознадзор проинспектирует пять молочных предприятий Кыргызстана

Инспекция пройдет с 10 по 16 апреля.

По результатам инспекции будут сделаны выводы об эффективности ветеринарного контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт.

Специалисты Россельхознадзора проинспектируют пять молокоперерабатывающих предприятий в Кыргызстане, осуществляющих поставки продукции в Россию, сообщается на официальном сайте ведомства.

Инспекция пройдет с 10 по 16 апреля.

Запланировано посещение лабораторий, которые проводят исследования молочной продукции по показателям качества и безопасности, закрепленным в ветеринарном законодательстве ЕАЭС, а также сырьевых баз (сборных пунктов). По результатам инспекции будут сделаны выводы об эффективности осуществляемого ветеринарной службой республики контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт.

Ранее Россельхознадзор заявил, что во ввезенной из Кыргызстана колбасе обнаружили не заявленные в составе сою и ДНК свиньи. Российское ведомство раскритиковало компетентные органы КР за недостаточный подход к осуществлению ветеринарного надзора при экспорте продукции животноводства.







Sputnik Кыргызстан