Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Could not instantiate mail function.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 15

Танцоры из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире в Испании

Об этом сообщили в Федерации танцевального спорта КР.

Кыргызстанцы приняли участие в ежегодном международном турнире по спортивным бальным танцам WDSF Open - Spain 2023, который прошел 8 апреля в испанском Камбрильсе. Об этом сообщили в Федерации танцевального спорта КР.

В категории "Молодежь, латина" танцевальная пара Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова из Кыргызстана заняла первое место, завоевав золотую медаль среди 24 пар.

В турнире также участвовали спортсмены из Италии, Германии, Испании, Украины, Франции и многих других европейских стран. Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации - WDSF.

Результаты турнира доступны по ссылке.

 

URL: https://kaktus.media/478745

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить