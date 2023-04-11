Танцоры из Кыргызстана завоевали золото на международном турнире в Испании

Об этом сообщили в Федерации танцевального спорта КР.

Кыргызстанцы приняли участие в ежегодном международном турнире по спортивным бальным танцам WDSF Open - Spain 2023, который прошел 8 апреля в испанском Камбрильсе. Об этом сообщили в Федерации танцевального спорта КР.

В категории "Молодежь, латина" танцевальная пара Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова из Кыргызстана заняла первое место, завоевав золотую медаль среди 24 пар.

В турнире также участвовали спортсмены из Италии, Германии, Испании, Украины, Франции и многих других европейских стран. Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации - WDSF.

Результаты турнира доступны по ссылке.

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