В столичном жилмассиве «Ак-Бата» построят школу.
Еще к нескольким — пристройки. Об этом сообщает портал государственных закупок.
По его данным, управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило конкурсы на разработку рабочих проектов по нескольким объектам.
В частности, речь идет о новой школе в жилмассиве «Ак-Бата», дополнительном корпусе начальной школы на территории СШ № 87 в жилмассиве «Келечек», а также пристройках к школам № 3, 82, 83.
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