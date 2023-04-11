В столичном жилмассиве «Ак-Бата» построят школу. Еще к нескольким — пристройки

В столичном жилмассиве «Ак-Бата» построят школу.

Еще к нескольким — пристройки. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило конкурсы на разработку рабочих проектов по нескольким объектам.

В частности, речь идет о новой школе в жилмассиве «Ак-Бата», дополнительном корпусе начальной школы на территории СШ № 87 в жилмассиве «Келечек», а также пристройках к школам № 3, 82, 83.



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