В Бишкеке междугородние такси будут распределены по автовокзалам

Инициатива администрации Первомайского района поддержана Государственным предприятием "Бишкекский автовокзал" и акимиатом Свердловского района.

В целях безопасности и упорядочения дорожного движения, а также ликвидации стихийной парковки вблизи Западного автовокзала извозчики междугороднего такси будут распределены по двум крупным автовокзалам согласно пути следования, сообщает мэрия Бишкека.

Маршрут такси, которых проложен в восточном направлении (Ыссык-Куль, Нарын, Токмок, Кемин и т.д.) будут размещены на территории Восточного автовокзала, а в западном направлении (Суусамыр, Талас, Джалал-Абад, Ош, Баткен и т.д.) соответственно будут находится на территории Западного автовокзала.

Инициатива администрации Первомайского района поддержана Государственным предприятием "Бишкекский автовокзал" и акимиатом Свердловского района.

Отметим, что уже начаты работы по наведению порядка на Западном автовокзале, устанавливаются бордюры, освобождённый муниципальный земельный участок – благоустроят, скоро установят камеры видеонаблюдения с фиксацией нарушений парковки.

Дорогие горожане! Призываем Вас, пользоваться услугами междугороднего такси, только на тех столичных автовокзалах согласно маршрута направления.

Только совместными усилиями и с гражданской ответственностью сможем улучшить дорожно-транспортную ситуацию в нашей столице.





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