Прокуратура подняла руку на строительную мафию

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки прокуратурой города Бишкек установлено, что должностные лица ГУ "Бишкекглавархитектура", ГУ Бишкекского филиала "Кадастр" и Департамента государственной экспертизы, злоупотребляя должностным положением и лоббируя интересы отдельной строительной компании "А.С", путем внесения заведомо ложных сведений в градостроительные, правоудостоверяющие документы на земельный участок и незаконных изменений в кадастровые планы выдали соответствующие разрешительные документы на строительство многоэтажных жилых домов, расположенных в южной части города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в результате неправоверных действий не соблюден нормативный уровень плотности застройки, не обеспечены качество среды жизнедеятельности и инженерно-техническая и транспортная инфраструктуры, кроме этого интересам государства в сфере управления и контроля градостроительной деятельности нанесен ущерб.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 337 ( Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.
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