ГКНБ КР: О пресечении ввоза спирта на территорию КР через КПП «Актилек-автодорожный»

Бишкек, "Саясат.kg". По предварительным расчётам общее количество ввозимого спирта составляет около 1800 литров.
В ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой, Управлением ГКНБ КР по Чуйской области на КПП «Актилек-автодорожный» пресечена попытка незаконного воза спирта на территорию Кыргызской Республики, без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
Проверкой установлено, что спирт на территорию КР ввозился одним из субъектов предпринимательства, не имеющей лицензии уполномоченного государственного органа на реализацию и хранение спирта на территории КР. В результате задержано и водворено на штрафстоянку автомашина марки «Мерседес-Бенц Спринтер», по предварительным расчётам общее количество ввозимого спирта составляет около 1800 литров.
В настоящее время проводятся совместные с УГНС по Чуйской области проверочные мероприятия, направленные на установление происхождения товара и причастных к незаконной деятельности лиц.
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