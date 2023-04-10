Операторы беспилотников Bayraktar Akıncı из Кыргызстана прошли обучение в Турции

Операторы беспилотников Bayraktar Akıncı из Кыргызстана прошли обучение в Турции.

Об этом сообщила компания Baykar в своем Twitter.

В информации отмечается, что состоялась восьмая церемония выпуска Bayraktar Akıncı UCAV.

«Поздравляем всех турецких, азербайджанских и кыргызских выпускников, которые успешно прошли обучение и будут служить своей стране вместе с Bayraktar Akıncı», — говорится в сообщении Baykar.

Baykar — турецкая авиастроительная компания, основана в 1984 году предпринимателем Оздемиром Байрактаром. С 2000 года она начала работы в области авиастроения, в частности в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, осенью 2022 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию рядом с беспилотным летательным аппаратом «Байрактар Акынджы». Фотографии он подписал: «Акынджы» наш. Спасибо братскому народу».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что контракт на поставку средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами iHTAR подписали власти Кыргызстана с турецкой оборонной корпорацией ASELSAN.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262800/