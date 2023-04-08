Олимпиада-2024. Футболистки Кыргызстана завершили свое выступление на отборе

Кыргызстанки уступили со счетом 0:4.
Накануне сборная Кыргызстана провела вторую игру с командой из Индии на первом этапе отборочного раунда турнира среди женских команд на Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация женского футбола КР в Instagram.
Кыргызстанки уступили со счетом 0:4.
В первом матче сборная Кыргызстана также уступила соперницам из Индии — 0:5. Таким образом, далее проходит команда из Индии, а кыргызстанки завершили свое выступление.
Напомним, Кыргызстан попал в группу G с командами из Индии и Туркменистана. Однако сборная Туркменистана отказалась от участия в отборе.
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