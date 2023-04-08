Ежегодно ветераны ВОВ к Дню победы будут получать по 100 тысяч сомов

По распоряжению президента КР ветеранам ВОВ будет выплачиваться единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч сомов.
Об этом сообщает пресс-служба Минтруда КР.
По данным пресс-службы, данная единовременная материальная помощь предусмотрена следующим категориям ветеранов Великой Отечественной войны:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
-лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
"Ветеранам войны в 2023 году так же, как и в предыдущие годы, будет произведена выплата единовременных денежных пособий к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В целом по республике единовременную материальную помощь ко дню Победы в ВОВ получат 68 человек. На его выплату выделяется 6 868 000 сомов.
Выплата единовременной материальной помощи будет произведена до 9 мая 2023 года переводом на банковские счета и через районные, городские почтовые отделения связи".
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