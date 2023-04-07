В Кыргызстане отмечают 13-ю годовщину апрельской революции

Бишкек, "Саясат.kg". 7 апреля в Кыргызстане отмечается 13-я годовщина апрельской революции.

В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный этой дате. Участники апрельских событий и родственники погибших возложили цветы к монументу, установленному возле здания парламента Кыргызстана в память о жертвах аксыйский событий 2002 года и апрельских событий 2010 года.

«Мы лишь частично достигли своих целей. Мы требовали судебной справедливости, четкого исполнения своих обязанностей правоохранительными органами, органами прокуратуры, мы выступили против кланового правления. Они ушли из власти, но старые политики все еще находятся в политике. Особенно нас печалит то, что нынешняя власть пытается оправдать проливших кровь Бакиевых», - сказал один из участников апрельской революции Конушбек Доолоталиев.

В «Ата-Бейите» состоялось мероприятие с участием президента Садыра Жапарова, экс-президента Сооронбая Жээнбекова и других чиновников. Они почтили память погибших во время апрельской народной революции 2010 года.

В апреле 2010 года в Кыргызстане прошли массовые акции протеста против семейного правления президента Курманбека Бакиева. 6 апреля митинги прошли в Нарынской и Таласской областях, где протестующие захватили здания областных администраций и объявили об установлении народной власти. В те дни в Бишкеке, Таласе и Оше стали задерживать лидеров оппозиции. Вышедшие с требованием их освободить демонстранты 7 апреля захватили «Белый дом» в Бишкеке. По демонстрантам открыли огонь, в результате погибло 87 человек.

Эти события привели к свержению власти. Курманбек Бакиев и его родственники, а также ряд приближенных к ним чиновников бежали из страны.

Суд по апрельским событиям продолжался несколько лет. В результате был вынесен приговор 28 обвиняемым. Курманбек Бакиев и его старший сын Марат заочно приговорены к 30 годам лишения свободы каждый, а Жаныш и Максим Бакиевы - к пожизненному заключению.