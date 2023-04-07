В Бишкеке страдающие от диабета пациенты не могут получить протафан — не выдают

В Бишкеке пациенты со вторым типом диабета не могут получить протафан — в Эндокринологическом центре препарат им не выдают.

Об этом 24.kg сообщил читатель.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Добрынина подтвердила редакции эту информацию. По ее словам, ограничения в столице введены из-за нехватки лекарства.

«Временно ограничили выдачу пациентам со вторым типом диабета, выдаем только с первым либо тем, у кого большие дозировки и непереносимость других препаратов. Тендер на закупку провели еще в феврале. Задержки по поставкам произошли из-за очередей на отгрузку на заводе-производителе. Поставка ожидается в конце апреля — начале мая. Точные сроки я вам сказать не могу, но по тендеру они уже заканчиваются. В крайнем случае будем покрывать дефицит за счет излишков инсулина в регионах», — сказала Наталья Добрынина.

Напомним, в начале марта в редакцию обратились родители детей, страдающих диабетом первого типа. Они пожаловались на то, что запасы инсулина закончились. Детей переводят на инсулин, рассчитанный для взрослых, что чревато последствиями.

В Минздраве сообщили, что ограниченное количество таких препаратов, как левемир и новорапид, отмечается только по Бишкеку, где наблюдается высокий уровень внутренней миграции пациентов с сахарным диабетом. В регионах упомянутые лекарства имеются в достаточном количестве. Глава ведомства Гулнара Баатырова признала, что государство выделяет недостаточно средств на обеспечение населения инсулином.

Проблемы с инсулином были в Кыргызстане и в прошлом году. В мае пациенты стали жаловаться на его нехватку. В министерстве задержку с поставкой препарата объясняли увеличением сроков отгрузки самим заводом-изготовителем и срывом тендера в феврале.



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