О суициде и семейном насилии поговорили прокуроры со школьниками в Джалал-Абаде

Сотрудники прокуратуры Джалал-Абадской области обсудили со школьниками суицид и семейное насилие.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии одноименного города.
По ее данным, работники надзорного органа встретились с учениками школы № 4.
На встрече по инициативе прокуратуры детям показали социальную драму «Кыйылган өмүр» («Загубленная жизнь»). Спектакль сыграли актеры Областного кыргызского драматического театра имени Барпы.
Сотрудники надзорного органа также поговорили с подростками о преступности среди детей, фактах суицида, алкогоголизме, других зависимостях, а также о ранних браках и семейном насилии.
Как отмечается, прокуроры ответили на вопросы школьников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/262738/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!