О суициде и семейном насилии поговорили прокуроры со школьниками в Джалал-Абаде

Сотрудники прокуратуры Джалал-Абадской области обсудили со школьниками суицид и семейное насилие.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии одноименного города.

По ее данным, работники надзорного органа встретились с учениками школы № 4.

На встрече по инициативе прокуратуры детям показали социальную драму «Кыйылган өмүр» («Загубленная жизнь»). Спектакль сыграли актеры Областного кыргызского драматического театра имени Барпы.

Сотрудники надзорного органа также поговорили с подростками о преступности среди детей, фактах суицида, алкогоголизме, других зависимостях, а также о ранних браках и семейном насилии.

Как отмечается, прокуроры ответили на вопросы школьников.



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