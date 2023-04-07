Минтруда планирует отправить кыргызстанцев на работу в Венгрию

Министерство труда заинтересовано в отправке кыргызстанцев на работу в Венгрию.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, министр Кудайберген Базарбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии Шандором Дороги.
Он отметил, что возглавляемое им ведомство ведет активную работу по диверсификации рынков труда, и подчеркнул, что кыргызстанцы получили возможность легально трудоустроиться в странах Персидского залива, Корее, Великобритании и других государствах мира.
Посол заметил, что в Венгрии ощущается нехватка рабочей силы. «Имеется почти 100 тысяч свободных рабочих мест. Направления различные — это и сферы строительства, медицины, промышленных предприятий», — сказал он.
Шандор Дороги также проинформировал Кудайбергена Базарбаева о предстоящем венгерско-кыргызском форуме, который пройдет в Будапеште.
«Трудоустройство в Венгрии позволит провести диверсификацию внешнего рынка труда, расширит и укрепит взаимодействие между уполномоченными органами, а также создаст благоприятные условия для широкого и свободного взаимного обмена информацией в сфере внешней трудовой миграции», — добавили в Минтруда.
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