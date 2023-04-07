И такое бывает. Минкультуры оштрафуют за мусор на территории

Минкультуры КР нарушает правила благоустройства столицы.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством составила протокол в отношении Министерства культуры по статье 114 Кодекса КР о правонарушениях.
Также штрафные санкции по этой же статье грозят Республиканскому центру культуры и спорта "Эмгек резерви". Обеим организациям грозит штраф по 13 тыс. сомов.
Материалы направлены на рассмотрение административной комиссии.
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