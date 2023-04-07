Стали известны имена победителей конкурса на должность директоров школ в регионах

Минобразования завершило очередной конкурсный отбор директоров школ.

В ведомстве сообщили имена победителей конкурса на должность директоров школ в регионах. В Джалал-Абадской области были вакантны 67 мест, в Баткенской - 27, в Иссык-Кульской - 8, в Нарынской - 7, в Таласской - 4.

В тестировании в Баткенской области участвовали 34 претендента, из них пять человек получили пороговый балл или выше. В результате четыре кандидата признаны победителями. Список победителей в Баткенской области - по ссылке.

В тестировании в Джалал-Абадской области участвовали 58 претендентов. 14 человек получили пороговый балл или выше и признаны победителями. Список победителей в Джалал-Абадской области - по ссылке.

В тестировании в Таласской области участвовали шесть претендентов. Три человека получили пороговый балл или выше. В результате один кандидат признан победителем. Список победителей в Таласской области - по ссылке.

В тестировании в Нарынской области участвовали 16 претендентов. 13 человек получили пороговый балл или выше. Из них шесть человек признаны победителями. Список победителей в Нарынской области - по ссылке.

В тестировании по Иссык-Кульской области участвовали 14 претендентов. Пять человек получили пороговый балл или выше. В результате четыре человека признаны победителями. Список победителей в Иссык-Кульской области - по ссылке.



Напомним, согласно указу Садыра Жапарова и новому положению Минобразования, директора, проработавшие более пяти лет, освобождаются от должности. Новых руководителей назначают на конкурсной основе.



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