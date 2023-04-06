ЖК принял законопроект о наказании блогеров за рекламу финансовых пирамид

По словам авторов документа, мошенники используют известных граждан для рекламы своих финансовых пирамид.
Жогорку Кенеш принял в трех чтениях проект закона о наказании известных личностей, которые рекламируют финансовые пирамиды.
Инициаторы документа — депутаты Шаирбек Ташиев и Айбек Маткеримов. Он разработан в целях установления ответственности за рекламу финансовых пирамид и защиты прав граждан, сообщила пресс-служба парламента.
Предлагается внести следующие изменения в Уголовный кодекс КР:
- создание, организация финансовой пирамиды, если это сопряжено с причинением ущерба в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет;
- рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием СМИ и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере наказывается штрафом в 150-200 тысяч сомов.
Ранее депутат Ташиев заявил, что мошенники используют известных личностей (блогеров, актеров и других) для рекламы своих финансовых пирамид, а кыргызстанцы верят им и вкладывают средства. Парламентарий отметил, что рекламирующие осознают результат такой деятельности, но все равно вводят народ в заблуждение.
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