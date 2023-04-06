ГКНБ КР: В Жалал-Абадской области за коррупцию задержаны сотрудники весогабаритного контроля

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

Главным Управлением ГКНБ КР по Жалал-Абадской области выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема на посту весогабаритного контроля «Кара-Куль» Департамента весового контроля при Министерстве транспорта Кыргызской Республики.

Установлено, что должностные лица Министерства транспорта на системной основе занимались вымогательством денежных средств у водителей грузовых автомашин за беспрепятственный проезд и сокрытие превышения предельно допустимой массы провозимого груза. Так, в зависимости от категории и степени превышения веса с каждого автотранспорта сотрудники поста получали от 500 до 10 тыс. сомов. В данную преступную деятельность также были вовлечены отдельные сотрудники Управления транспортного контроля центрального аппарата Минтранса, которые удаленно занимаясь мониторингом и фиксацией перевесов грузовых автомашин, систематически получали у сотрудников поста “свою долю” за сокрытие нарушений.

Следует отметить, что организаторы данной коррупционной схемы в целях беспрепятственного осуществления своей преступной деятельности неоднократно предпринимали попытку подкупа сотрудников ГКНБ КР с просьбой оказывать покровительство, что также было зафиксировано и задокументировано.

4 апреля т.г. при получении очередной взятки в сумме 5 тысяч сом у водителя грузовой автомашины за перевес задержаны 8 работников ПВК «Кара-Куль», а также старшие смены поста, начальник Управления транспортного контроля. Всего по данному делу задержано 13 сотрудников Министерства транспорта Кыргызской Республики.

Следствие продолжается.

Справочно: Департамент весового контроля при МТиК КР было создано в целях недопущения превышения весовых и габаритных параметров автотранспортов, а также для обеспечения сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений.