Актрисы Чуйского театра стали обладателями премии имени Бакен Кыдыкеевой

5 апреля новоиспечённых лауреатов поздравили их коллеги во главе с директором театра Жумакадыром Курмангалиевым.
Актрисы Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова Назгюль Мамырова и Айжамал Эмилова стали обладателями премии имени народной актрисы СССР Бакен Кыдыкеевой и получили медаль к награде, а также диплом лауреата, подписанный полномочным представителем президента по Чуйской области К.Жумагазиевым. Об этом сообщает пресс-служба театра.
По ее данным, 5 апреля новоиспечённых лауреатов поздравили их коллеги во главе с директором театра Жумакадыром Курмангалиевым.
"Следует отметить, что и Мамырова, и Эмилова задействованы в постановках последних лет театра и высокопрофессионально исполняют свои роли в каждой из них"- говорится в сообщении театра.
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