Равнодушная милиция. Депутат парламента раскритиковала главу ГУВД Бишкека

Она отметила, что в последнее время участились случаи насилия в отношении девочек и мальчиков.

На заседании Жогорку Кенеша депутат Винера Раимбачаева раскритиковала главу ГУВД Бишкека Азамата Ногойбаева за сказанные им слова о жертвах сексуального насилия.

Она отметила, что в последнее время участились случаи насилия в отношении девочек и мальчиков. По ее словам, на жалобы правоохранительные органы не реагируют должным образом.

«2 февраля жительница Сокулукского района, мать 9-летней девочки, обратилась в РОВД и написала заявление. По факту возбудили дело по статье 158 «Развратные действия» УК КР. Но следователь и участковый оказали психологическое давление на нее и пострадавшую и предприняли попытку закрыть дело. Прошло два месяца, никого сдвига нет. Это равнодушие милиции. Это показывает халатность и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей», — сказала Винера Раимбачаев.

Нардеп подчеркнула, что после психологического давления многие девочки, пострадавшие от насилия, совершают суицид.

«Нужно принять меры в отношении таких милиционеров, должна проводиться какая-то работа. Обращаюсь к главе МВД. Проведите соответствующую работу со своими подчиненными. Недавно начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев сделал заявление. Сказал, что маленькие девочки сами виноваты», — добавила Винера Раимбачаева.

Напомним, глава столичного ГУВД Азамат Ногойбаев в прямом эфире на Facebook прокомментировал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Он заявил, что без вести пропавшие дети добровольно вступают в половой контакт.

По словам милицейского чиновника, «есть факты, когда без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, на добровольной основе переспят с ними, а потом получаются происшествия».

По факту его высказываний служба внутренних расследований МВД начала проверку. Омбудсмен Атыр Абдрахматова выступила с обращением по фактам насилия над несовершеннолетними. Она призывает представителей правоохранительных органов, прежде чем говорить что-либо о ребенке, понимать и принимать ответственность за свои слова и действия.

Гражданские активисты и правозащитники собрались возле здания городской милиции и потребовали отставки Азамата Ногойбаева.



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