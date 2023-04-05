"Пациенты сами все покупают". Глава Минздрава раскритиковала глав больниц

Это говорит о том, что вы слабые управленцы.

В ходе еженедельного совещания в Министерстве здравоохранения, министр Гулнара Баатырова сделала замечание руководителям организаций здравоохранения за продолжающиеся грубые нарушения в лечебных организациях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, из-за плохого менеджмента и отсутствия необходимого анализа потребностей медицинских учреждений в лекарственных средствах, привело к тому, что в организациях своевременно не проводятся тендера, несмотря на то, что ФОМС выделяет финансирование на их закупку своевременно.

"Вместо того, чтобы обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями (шприц, системы и др.) больные вынуждены сами приобретать их за свой счет, что является неприемлемым. Вы жалуетесь, что фармкампании не хотят принимать участие в тендерах, тогда объясните, почему в других учреждениях тендера проходят, имеется запас на аналогичные медикаменты? Это говорит о том, что вы слабые управленцы. Минздрав, с этого года, не будет продлевать с вами трудовые договора на дальнейшую деятельность. Записывайтесь в резерв кадров", - сказала глава Минздрава.

Министр дала поручение курирующим своим заместителям активизировать работу, взять под контроль деятельность лечебных учреждений и еженедельно докладывать ситуацию по республике.

С целью выяснения причин отмены или отказа в участии фармакампаний в тендерах, поручено управлениям Минздрава, ответственных за контроль, начать проверку всех организаций здравоохранения.

Кроме этого, она поручила координаторам здравоохранения областей "не сидеть в кабинетах, активнее выезжать по районам, посещать организации и решать возникающие проблемы на местах".

"Создана Кыргызфармация, прошу всех вас в течение недели дать заявку на необходимые лекарства и медицинские средства", - поручила Гулнара Баатырова", - говорится в сообщении Минздрава.

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